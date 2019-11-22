В Эрмитажном театре пройдёт премьера оперы «Ленора», написанной в XVIII веке

Короткая ссылка
В Эрмитажном театре Санкт-Петербурга 24 ноября будет впервые представлена мистическая опера «Ленора», написанная в XVIII столетии Иоганном Цумштегом в обработке российского композитора Грайра Ханеданьяна, сообщает Nation News.
В Эрмитажном театре пройдёт премьера оперы «Ленора», написанной в XVIII веке
  • ©hermitagetheater.ru

На пресс-конференции, посвящённой предстоящей премьере, которая прошла в Интерфакс Северо-Запад, композитор Грайр Ханеданьян рассказал, что оперу должны были презентовать около двухсот лет назад. Этого не случилось, поскольку рукописный клавир бесследно исчез и был обнаружен только в начале XXI столетия в одной из частных коллекций.

Ханеданьян отметил, что жанр этой постановки — духовная опера, но её главная тема актуальна и в наши дни.

«Это фронт борьбы божьего и дьявольского. Дьявольщина, она привлекательна, она красива, она развлекательна. Это развлекательство заполонило всё: жанры, души. Как говорится, в рай дорога лежит через игольное ушко, а в ад дорога широкая, большая. В принципе, так оно и есть», — убеждён Грайр Ханеданьян.

Часть средств, вырученных от представления, будет направлена на нужды благотворительного фонда «Наши дети — наше будущее», который выступил партнёром мероприятия.

Ранее «Утро.ру» сообщала о выступлении Королевского национального балета Грузии в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить