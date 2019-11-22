В Эрмитажном театре пройдёт премьера оперы «Ленора», написанной в XVIII веке

В Эрмитажном театре Санкт-Петербурга 24 ноября будет впервые представлена мистическая опера «Ленора», написанная в XVIII столетии Иоганном Цумштегом в обработке российского композитора Грайра Ханеданьяна, сообщает Nation News.

На пресс-конференции, посвящённой предстоящей премьере, которая прошла в Интерфакс Северо-Запад, композитор Грайр Ханеданьян рассказал, что оперу должны были презентовать около двухсот лет назад. Этого не случилось, поскольку рукописный клавир бесследно исчез и был обнаружен только в начале XXI столетия в одной из частных коллекций.

Ханеданьян отметил, что жанр этой постановки — духовная опера, но её главная тема актуальна и в наши дни.

«Это фронт борьбы божьего и дьявольского. Дьявольщина, она привлекательна, она красива, она развлекательна. Это развлекательство заполонило всё: жанры, души. Как говорится, в рай дорога лежит через игольное ушко, а в ад дорога широкая, большая. В принципе, так оно и есть», — убеждён Грайр Ханеданьян.

Часть средств, вырученных от представления, будет направлена на нужды благотворительного фонда «Наши дети — наше будущее», который выступил партнёром мероприятия.

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