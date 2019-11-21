В Петербурге прошла церемония передачи картины Бориса Йогансона в Русский музей

В Михайловском дворце Санкт-Петербурга прошла торжественная церемония передачи в Русский музей работы Бориса Йогансона «Портрет женщины с гранатовым кулоном», которую пытались незаконно вывезти в Китай, сообщает kp.ru.

В церемонии передачи картины приняли участие директор Русского музея Владимир Гусев, глава управления Минкультуры по СЗФО Андрей Ермаков, а также и. о. руководителя Северо-Западного СУ СК на транспорте Павел Выменец.

В мае 2018 года «Портрет женщины с гранатовым кулоном» пытались незаконно вывезти из Санкт-Петербурга сотрудники Хэйлунцзянской академии художеств. По решению суда они были признаны виновными в контрабанде культурных ценностей в крупном размере. Оба были приговорены к двум годам исправительной колонии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге осудили двух граждан Китая за попытку вывезти предметы искусства.