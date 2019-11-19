Mgzavrebi приедет в Москву с концертом

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Грузинский музыкальный коллектив Mgzavrebi выступит в московском клубе «1930» 21 ноября, сообщает газета «Известия».
Mgzavrebi приедет в Москву с концертом
  • © MGZAVREBI
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В программе концерта прозвучат песни с недавно вышедшего альбома GEO, а также композиции прошлых лет.

«Новые площадки — это всегда новые ощущения и переживания. А мы всегда стараемся найти что-то новое! Московский клуб не самый большой, в прошлом году на аналогичной сцене мы делали два концерта, но в этом решили сосредоточиться на одном, чтобы выложиться на все сто процентов», — признался лидер группы Гиги Дедаламазишвили.

Ранее портал Nation News сообщал, что рок-группа Rival Sons 29 ноября даст концерт в петербургском клубе «Морзе». 

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