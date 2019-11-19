Армен Григорян рассказал о книге, посвящённой истории группы «Крематорий»

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Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян в беседе с НСН рассказал о новой книге «Призраки «Крематория», посвящённой истории коллектива.
Армен Григорян рассказал о книге, посвящённой истории группы «Крематорий»
  • РИА Новости

Книга, презентация которой пройдёт 20 ноября в Московском доме книги на Новом Арбате, состоит из рассказов музыкантов, ответов на часто задаваемые вопросы и фотографий, собранных при помощи поклонников коллектива.

«Это эмоции, которые мне позволили открыть много островов в моей жизни, которые могли бы остаться непознанными. Вообще, в музыке, как мне кажется, главное не ноты, не как выглядит музыкант на сцене, а то, что создаётся в совокупности. Когда вдруг человек абсолютно неосознанно получает некие эмоции, и ему кажется, что мир изменился», — признался артист.

23 ноября группа «Крематорий» отпразднует своё 36-летие на концерте в московском клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT. В программе прозвучит 36 песен.

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