В Москве рассказали о грантовой программе для поддержки молодых художников

Директор по маркетингу компании «Ингосстрах» Даниил Проскурин в беседе с НСН рассказал о грантовой программе поддержки молодых российских художников.

«Грантовая программа — кульминация сотрудничества «Ингосстраха» с музеем «Гараж», которое длится уже несколько лет. Мы вышли за пределы страхования, которое больше основано на сохранении каких-то культурных или материальных ценностей. Созидательная инициатива станет плацдармом для молодого художника, позволяющим начать карьерный путь», — подчеркнул Проскурин.

Он отметил, что в этом году было подано рекордное количество заявок (348), из которых отобрали семь победителей. По словам Проскурина, главными критериями отбора стали неординарность мышления, работа с новыми материалами, формами, убедительность, логика художественных решений и высказываний.

Он добавил, что в течение года лауреаты будут получать ежемесячную стипендию в размере 40 тыс. рублей, а также участвовать в образовательных и выставочных программах музея «Гараж».