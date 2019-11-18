Оркестр «Таврический» исполнил мелодии из мультфильмов на концерте «День в кино»
- @tauridaorchestra
Как сообщает «ПолитЭксперт», на концерте под названием «День в кино» прозвучали саундтреки к мультфильмам «Красавица и чудовище», «Алладин», «Король Лев», а также киномузыка композиторов Исаака Дунаевского и Андрея Петрова.
В мероприятии приняли участие юная певица Анастасия Иванова и молодая флейтистка Мария Голикова.
Концерт сопровождался специально подобранным видеорядом, который включал знакомые сцены из известных мультфильмов.
Просветительский проект «Молодые – молодым» реализуется по инициативе художественного руководителя оркестра «Таврический» Михаила Голикова, при поддержке комитета по культуре Петербурга.
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