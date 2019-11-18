Оркестр «Таврический» исполнил мелодии из мультфильмов на концерте «День в кино»

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Оркестр «Таврический» исполнил мелодии из популярных отечественных и зарубежных мультфильмов в рамках проекта «Молодые — молодым», цель которого — приобщить детей к симфонический музыке.
Оркестр «Таврический» исполнил мелодии из мультфильмов на концерте «День в кино»
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Как сообщает «ПолитЭксперт», на концерте под названием «День в кино» прозвучали саундтреки к мультфильмам «Красавица и чудовище», «Алладин», «Король Лев», а также киномузыка композиторов Исаака Дунаевского и Андрея Петрова.

В мероприятии приняли участие юная певица Анастасия Иванова и молодая флейтистка Мария Голикова.

Концерт сопровождался специально подобранным видеорядом, который включал знакомые сцены из известных мультфильмов.

Просветительский проект «Молодые – молодым» реализуется по инициативе художественного руководителя оркестра «Таврический» Михаила Голикова, при поддержке комитета по культуре Петербурга.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что лауреат премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус» композитор Ханс Циммер приедет в Россию в рамках тура «Симфоническое таинство».

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