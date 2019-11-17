Пиотровский: у футбола есть красота, а есть толпа

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о культурной программе на время матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге.

«Дело в том, что футбол — это, конечно, ужасная вещь. И когда футбол приезжает в культурную столицу России, то культурная столица России должна сделать так, чтобы этого футбола не было видно», — пошутил Пиотровский в ходе беседы с RT в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Он подчеркнул, что в Петербурге подготовят обширную культурную программу, чтобы «толпа разделилась на людей, индивидуально воспринимающих мир».

С этой целью в Главном штабе Эрмитажа будут проводиться специальные экскурсии, на экранах в музее планируются трансляции самых интересных голов. Кроме того, сотрудники музея подготовят специальные билборды, на которых будут изображены картины из стран — участников чемпионата.

«Эстетическую часть футбола, как правило, не замечают. Фанатская вещь — из другой оперы. У футбола есть красота, а есть толпа», — отметил Пиотровский и добавил, что он и его коллеги попытаются «заслонить» футбол, напомнить, это этот вид спорта пришёл в город высокой культуры и является лишь частью общей петербургской культуры.

«Частью петербургской культуры является футбольная команда «Зенит». У нас есть специальное соглашение с «Зенитом». Он делал картины по мотивам «Чёрного квадрата» Малевича («Синий квадрат», поскольку команда бело-синяя). Эти картины они потом продали, деньги пошли благотворительным организациям. То же самое мы предполагаем сделать и с футболистами, которые приедут. Может быть, со сборной России, если будет — другими. Если там найдутся те, которые могут рисовать, тогда мы сделаем то же самое, что сделали с «Зенитом». Мы должны потеснить футбол, сделать его более эстетичным. Это нелегко, но в России у нас это получается», — заключил директор Эрмитажа.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в рамках Петербургского международного культурного форума будет представлена программа общественных мероприятий Евро-2020.