Восемь районов Сахалина окажутся в зоне циклона 17 ноября

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Восемь районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона, который вызовет метель и сильный ветер 17 ноября.

«В воскресенье на территории Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Углегорского, Томаринского, Холмского и Невельского районов прогнозируется метель при видимости 500—1000 м», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что порывы ветра могут достигать 25 м/с.

Жителям указанных районов рекомендуется не покидать пределы населённых пунктов без особой необходимости.

Также сообщается, что в администрации районов направлено экстренное предупреждение.

Ранее стало известно, что паромное сообщение Сахалина с материком работает в штатном режиме.

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