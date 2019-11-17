Восемь районов Сахалина окажутся в зоне циклона 17 ноября
«В воскресенье на территории Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Углегорского, Томаринского, Холмского и Невельского районов прогнозируется метель при видимости 500—1000 м», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что порывы ветра могут достигать 25 м/с.
Жителям указанных районов рекомендуется не покидать пределы населённых пунктов без особой необходимости.
Также сообщается, что в администрации районов направлено экстренное предупреждение.
Ранее стало известно, что паромное сообщение Сахалина с материком работает в штатном режиме.