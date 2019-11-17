Восемь районов Сахалина окажутся в зоне циклона 17 ноября

Восемь районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона, который вызовет метель и сильный ветер 17 ноября.

«В воскресенье на территории Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Углегорского, Томаринского, Холмского и Невельского районов прогнозируется метель при видимости 500—1000 м», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что порывы ветра могут достигать 25 м/с.

Жителям указанных районов рекомендуется не покидать пределы населённых пунктов без особой необходимости.

Также сообщается, что в администрации районов направлено экстренное предупреждение.

Ранее стало известно, что паромное сообщение Сахалина с материком работает в штатном режиме.