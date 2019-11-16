В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 возле берегов Индонезии. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 173 км восточнее от расположенного на острове Сулавеси города Манадо.

Очаг землетрясения залегал в акватории Молуккского моря на глубине около 60 км.

Ранее у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3.