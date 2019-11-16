В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 возле берегов Индонезии. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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Эпицентр подземных толчков находился в 173 км восточнее от расположенного на острове Сулавеси города Манадо.
Очаг землетрясения залегал в акватории Молуккского моря на глубине около 60 км.
Ранее у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3.
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