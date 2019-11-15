В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открыли выставку «Шагал: между небом и землёй», сообщает телеканал «360».

На выставке представлено 239 работ из разных стран и собраний. Внучки художника Мерет и Белла Мейер, посетившие экспозицию, отметили, что она выражает самое главное — любовь к миру.

«Марк Шагал сейчас популярен как никогда. В глубине сердца мы понимаем, что Россия всегда была в самом сердце, в самой душе Шагала. И дорогого стоит сейчас увидеть благодаря «Новому Иерусалиму» вот этот новый подход», — призналась Мерет Мейер.

На выставке можно увидеть произведения из собраний «Нового Иерусалима», Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музея Марка Шагала в Витебске, Национального музея Марка Шагала в Ницце, Музея истории евреев в России, а также из частных коллекций.

В июле kp.ru сообщал, что в Петербурге представят копию «Прогулки» Шагала, составленную из трёх тысяч шоколадных конфет.