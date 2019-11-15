Источник: бывшую солистку группы «Манёвры» нашли мёртвой
- РИА Новости
«Тела двух женщин — Надиры Садыковой и её матери — нашли в квартире дома на улице Тихомирова. Они пролежали в квартире более недели», — заявил источник.
По его словам, Следственный комитет организовал доследственную проверку в связи с произошедшим.
При этом представитель рок-группы «Манёвры» Ольга Журавель подтвердила смерть исполнительницы, не сообщив подробностей.
В сентябре умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон.