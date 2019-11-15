Источник: бывшую солистку группы «Манёвры» нашли мёртвой

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В квартире на северо-востоке Москвы обнаружили тела экс-солистки рок-группы «Манёвры» 45-летней Надиры Садыковой и её матери. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник: бывшую солистку группы «Манёвры» нашли мёртвой
  • РИА Новости

«Тела двух женщин — Надиры Садыковой и её матери — нашли в квартире дома на улице Тихомирова. Они пролежали в квартире более недели», — заявил источник.

По его словам, Следственный комитет организовал доследственную проверку в связи с произошедшим.

При этом представитель рок-группы «Манёвры» Ольга Журавель подтвердила смерть исполнительницы, не сообщив подробностей.

В сентябре умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон.

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