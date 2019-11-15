В Москве стартовала новая премия современной академической музыки

В Москве стартовал приём заявок на участие в крупнейшем конкурсе российской современной академической музыки «Партитура». Его проводят Фонд развития современного искусства (ФРСИ) при участии Союза композиторов России, Московского государственного академического симфонического оркестра Павла Когана и фонд Елены Образцовой.

Премия присуждается в семи номинациях — симфоническое произведение крупной формы, симфоническое произведение малой формы, балетная музыка, оперная музыка, произведения для одного или нескольких инструментов, эстрадно-симфоническое произведение и киномузыка.

Премиальный фонд по каждой номинации составит 200 тыс. рублей.

«Ещё не так давно о существовании современных композиторов догадывались только профессионалы — теперь же они стали полноправными членами семьи художественных профессий наряду с режиссёрами, художниками или писателями. В последние годы всё более нарастал бум композиторских конкурсов, проходивших преимущественно в камерных форматах. Некоторые из них и ранее получали поддержку Фонда президентских грантов, но «Партитура» — первый композиторский конкурс, напрямую инспирированный властными структурами», — рассказал RT один из организаторов конкурса, композитор и критик Пётр Поспелов.

В состав экспертного совета конкурса уже вошли: художественный руководитель и главный дирижёр МГАСО Павел Коган, генеральный директор — художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман, композитор Рашид Калимуллин, пианист, композитор и музыкальный критик Пётр Айду.

Проведение конкурса осуществляется с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов.