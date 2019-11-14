Эксперт рассказала о необходимости развития экотуризма в России

Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах в беседе с НСН рассказала о преимуществах экотуризма и необходимости развития отрасли в России.

«Самый большой и самый важный потребитель этого продукта под названием «Экотуризм» — это школьники и студенты. Им важно узнавать больше о дикой природе. Второй сегмент — это жители мегаполисов, которые там отдыхают и перезагружаются. Сейчас люди уезжают за границу, где созданы для этого условия. Надеюсь, что в ближайшем будущем и у нас на территории природоохранных зон будут также созданы условия для туристов», — отметила она.

По мнению специалиста, развитие экотуризма привлечёт внимание не только российских, но и иностранных путешественников, поскольку природные ресурсы нашей страны трудно переоценить.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что специалисты составили список стран для путешествий в 2020 году.