Глава фонда «Шуховская башня» объяснил идею сноса зданий в центре Петербурга

Президент фонда «Шуховская башня» Владимир Шухов рассказал подробности своей инициативы по реновации исторической части Санкт-Петербурга.

В ходе беседы с RT на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме Шухов заявил, что в настоящее время Петербург «болеет».

«Если выйти на улицы, это видно. Есть запылённые фасады, фасады, которые потрескались, есть фундаменты, которые потрескались, есть вообще здания, затянутые сеткой. То есть это здания в аварийном, предаварийном состоянии. Они же не могут просто разрушиться и рухнуть, в конце концов», — сказал он.

По словам Шухова, лицо города в случае реализации данной инициативы удастся сохранить.

«Ну, может быть, где-то будут вкрапления отдельные в архитектурные объекты, которые город только украсят. Потому что всё-таки он немножко город прошлого. И слишком большой при этом», — уточнил президент фонда. В то же время он отметил, что среда формирует сознание и, таким образом, среда XIX века формирует сознание XIX века: «Вы там и останетесь навсегда — в телегах, в свечах».

Президент фонда «Шуховская башня» Владимир Шухов о программе реновации Санкт-Петербурга

Шухов подчеркнул, что сказать, сколько именно домов могла бы затронуть эта программа, получится только после экспертизы. Однако уже известно, что этажность зданий менять будет нельзя.

Также он ответил на вопрос о сроках реализации проекта.

«Я думаю, что если брать реально, то если в течение двух-трёх лет удастся более-менее согласовать какой-то основной проект, принять законодательный акт, который позволит инвесторам с интересом работать здесь на этом рынке, потому что должны быть стабильность и гарантии, то после этого, я думаю, основные вопросы можно за 10—15 лет решить», — сообщил Шухов.

Руководитель фонда «Шуховская башня» предлагал снести старые здания в историческом центре Санкт-Петербурга. Шухов считает, что «город разваливается, умирает и портится». В интервью телеканалу «Санкт-Петербург» он отметил, что проще отстроить пять новых домов на месте одного старого.