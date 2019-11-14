Всероссийский театральный фестиваль «Феникс» пройдёт 15—16 ноября в Ставрополе
- РИА Новости
Его участниками станут пять ставропольских студий и театральное сообщество при галерее «Паршин». Также должны приехать коллективы из Москвы и Ростова-на-Дону.
«Зрителям покажут постановки по произведениям как отечественных авторов, так и зарубежных драматургов», — заявили в мэрии.
Оценку выступлениям дадут деятели театрального искусства. Они же проведут мастер-классы.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что балет «Картинки с выставки» покажут в Театре Сац 22 и 23 ноября.