Актёр из «Игры престолов» приехал в Великий Новгород для съёмок

В Великий Новгород приехал актёр Кристофер Хивью, исполнивший роль Тормунда в «Игре престолов», он участвует в съёмках исторического фильма «По следам Святого Олафа».

Как сообщает Novgorod-tv, проектом занимается норвежское телевидение и Хивью вместе с группой приехал в российский город.

«Нам интересна его возлюбленная — Ингигерд, известная как Ирина. Она была здесь замужем за князем Ярославом. Так что он потерял свою любовь, но часто ездил к ней сюда. И очень интересно, как же он здесь жил», — сказал актёр.

Хивью также обратился к новгородцам, отметив, что «зима близко».

В мае россияне назвали любимых героев «Игры престолов».

Согласно опросу, проведённому ВЦИОМ, 24% россиян заявили, что их любимыми героями являются Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.