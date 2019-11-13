Актёр из «Игры престолов» приехал в Великий Новгород для съёмок

Короткая ссылка
В Великий Новгород приехал актёр Кристофер Хивью, исполнивший роль Тормунда в «Игре престолов», он участвует в съёмках исторического фильма «По следам Святого Олафа».
Актёр из «Игры престолов» приехал в Великий Новгород для съёмок
  • © Hbo/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Novgorod-tv, проектом занимается норвежское телевидение и Хивью вместе с группой приехал в российский город.

«Нам интересна его возлюбленная — Ингигерд, известная как Ирина. Она была здесь замужем за князем Ярославом. Так что он потерял свою любовь, но часто ездил к ней сюда. И очень интересно, как же он здесь жил», — сказал актёр.

Хивью также обратился к новгородцам, отметив, что «зима близко».

В мае россияне назвали любимых героев «Игры престолов».

Согласно опросу, проведённому ВЦИОМ, 24% россиян заявили, что их любимыми героями являются Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить