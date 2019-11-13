Актёр из «Игры престолов» приехал в Великий Новгород для съёмок
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Как сообщает Novgorod-tv, проектом занимается норвежское телевидение и Хивью вместе с группой приехал в российский город.
«Нам интересна его возлюбленная — Ингигерд, известная как Ирина. Она была здесь замужем за князем Ярославом. Так что он потерял свою любовь, но часто ездил к ней сюда. И очень интересно, как же он здесь жил», — сказал актёр.
Хивью также обратился к новгородцам, отметив, что «зима близко».
В мае россияне назвали любимых героев «Игры престолов».
Согласно опросу, проведённому ВЦИОМ, 24% россиян заявили, что их любимыми героями являются Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.