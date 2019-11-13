В Гидрометцентре прокомментировали сообщения об аномальной погоде в России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН оценил заявления синоптиков об аномальной погоде в стране.
В Гидрометцентре прокомментировали сообщения об аномальной погоде в России
  • © Таисия Воронцова
  • РИА Новости

Он призвал коллег не делать прогнозы об аномальных изменениях температуры на долгосрочный период.

«В долгосрочных прогнозах невозможно учитывать аномальные отклонения от нормы, поэтому непрофессионально говорить, что будет экстремально тёплая погода. Только качественные характеристики. Можно озвучивать, например: зима будет теплее нормы», — пояснил Вильфанд.

Комментируя приближение морозов к Сибири, метеоролог также пояснил, что антициклон образуется в регионе каждый год, и в этом нет аномалии, просто в этот раз он сформировался очень рано.

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