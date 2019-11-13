В Петрозаводске открылась Неделя финской культуры

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В столице Карелии стартовала праздничная Неделя финской культуры, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В Петрозаводске открылась Неделя финской культуры
  • Pixabay

В рамках мероприятия гости смогут познакомиться с особенностями финской культуры и языка, узнать о характерных чертах национальной кухни, попробовать рождественские угощения, а также послушать песни на финском в исполнении ансамбля «Туоми».

Неделю проводит общество дружбы «Карелия — Финляндия» при поддержке президентского гранта. 

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с Nation News оценила важность Российского фонда культуры.

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