В Петрозаводске открылась Неделя финской культуры

В столице Карелии стартовала праздничная Неделя финской культуры, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В рамках мероприятия гости смогут познакомиться с особенностями финской культуры и языка, узнать о характерных чертах национальной кухни, попробовать рождественские угощения, а также послушать песни на финском в исполнении ансамбля «Туоми».

Неделю проводит общество дружбы «Карелия — Финляндия» при поддержке президентского гранта.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с Nation News оценила важность Российского фонда культуры.