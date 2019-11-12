Эксперт оценил предстоящую Неделю российского интернета

Короткая ссылка
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Nation News оценил предстоящую Неделю российского интернета.

«RIW всегда интересен с точки зрения отражения происходящих тенденций. Любая отраслевая выставка или форум собирают людей, которые, общаясь между собой, выясняют, что изменилось за прошедший отрезок времени, куда идёт индустрия. И это, на мой взгляд, самое главное», — заявил он.

По его словам, форум станет значимым для общения игроков рынка и государства.

Как считает Муртазин, в рамках диалога можно найти пути для решения задач, стоящих перед индустрией.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о важности Недели российского интернета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить