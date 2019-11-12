Эксперт оценил предстоящую Неделю российского интернета

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Nation News оценил предстоящую Неделю российского интернета.

«RIW всегда интересен с точки зрения отражения происходящих тенденций. Любая отраслевая выставка или форум собирают людей, которые, общаясь между собой, выясняют, что изменилось за прошедший отрезок времени, куда идёт индустрия. И это, на мой взгляд, самое главное», — заявил он.

По его словам, форум станет значимым для общения игроков рынка и государства.

Как считает Муртазин, в рамках диалога можно найти пути для решения задач, стоящих перед индустрией.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о важности Недели российского интернета.