Фестиваль студенческих театров начал работу в Ростове-на-Дону

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Фестиваль студенческих театров «СТУДиЯ» начал работу в Ростове-на-Дону, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Фестиваль студенческих театров начал работу в Ростове-на-Дону
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Его участниками стали 200 студентов из нескольких регионов. Ростовскую область представляют более 80 человек.

До 15 ноября будут проходить театральные показы, мастер-классы, творческие встречи.

Членами жюри стали известные деятели. Комиссию возглавляет заслуженный артист России Николай Скорик.

Фестиваль организован в рамках нацпроекта «Культура».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что балет «Картинки с выставки» покажут в Театре Сац 22 и 23 ноября.

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