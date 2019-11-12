Фестиваль студенческих театров начал работу в Ростове-на-Дону
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- РИА Новости
Его участниками стали 200 студентов из нескольких регионов. Ростовскую область представляют более 80 человек.
До 15 ноября будут проходить театральные показы, мастер-классы, творческие встречи.
Членами жюри стали известные деятели. Комиссию возглавляет заслуженный артист России Николай Скорик.
Фестиваль организован в рамках нацпроекта «Культура».
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что балет «Картинки с выставки» покажут в Театре Сац 22 и 23 ноября.