В Петербурге стартовал фестиваль молодёжных любительских театров «Грани»

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В Петербурге открылся III Городской фестиваль социальных театральных постановок молодёжных любительских театров «Грани», сообщают «Невские новости».
В Петербурге стартовал фестиваль молодёжных любительских театров «Грани»
  • © Пресс-служба СПБ ГБ

Мероприятие, участниками которого стали 11 городских театральных студий, проходит в театре «На Литейном».

«Последние годы с развитием интернета и телевидения сместились акценты и изменилась аудитория. И сегодня очень хочется вернуть наших подростков в театр. Именно поэтому мы сделали акцент на театре подростковом, в котором все поднимаемые темы, проблемы максимально приближены к реалиям их взрослой жизни», — рассказал руководитель центра «Контакт» Ваган Канаян.

Ранее Novostivolgograda.ru со ссылкой на портал комитета культуры сообщали, что на региональном фестивале «Театральный альянс» в Волгоградской области представят 18 постановок.

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