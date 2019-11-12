В Петербурге стартовал фестиваль молодёжных любительских театров «Грани»

В Петербурге открылся III Городской фестиваль социальных театральных постановок молодёжных любительских театров «Грани», сообщают «Невские новости».

Мероприятие, участниками которого стали 11 городских театральных студий, проходит в театре «На Литейном».

«Последние годы с развитием интернета и телевидения сместились акценты и изменилась аудитория. И сегодня очень хочется вернуть наших подростков в театр. Именно поэтому мы сделали акцент на театре подростковом, в котором все поднимаемые темы, проблемы максимально приближены к реалиям их взрослой жизни», — рассказал руководитель центра «Контакт» Ваган Канаян.

Ранее Novostivolgograda.ru со ссылкой на портал комитета культуры сообщали, что на региональном фестивале «Театральный альянс» в Волгоградской области представят 18 постановок.