В Москве прошёл концерт в честь юбилея Детского музыкального театра юного актёра

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На Новой сцене Государственного академического Большого театра России состоялся юбилейный концерт в честь 30-летия Детского музыкального театра юного актёра.

В программу концерта вошли избранные фрагменты из разных постановок театра, в том числе спектаклей «Приключения Оливера Твиста!», «Пеппи Длинный Чулок», «Вождь краснокожих». Музыкальное сопровождение обеспечивал Президентский оркестр Российской Федерации. Концерт прошёл в рамках Года театра в России.

На юбилейном вечере присутствовали Александр Кибовский, Михаил Швыдкой и Алексей Шапошников. Поздравления от президента России Владимира Путина передала уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

«Глубокой благодарности заслуживает плодотворный подвижнический труд педагогов и наставников. Благодаря их таланту, энергии, приверженности непреходящим идеалам и ценностям отечественной культуры дети открывают для себя яркий и удивительный мир театра», — отметил российский лидер.

Детский музыкальный театр юного актёра функционирует с 1988 года. Его основателем и художественным руководителем является заслуженный артист России Александр Фёдоров. Среди выпускников театра — Николай Басков, Василий Буткевич, Валерия Ланская и другие.

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