В Москве открылся фестиваль «Байкал. Магия воды»

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В «Москвариуме» на ВДНХ стартовал фестиваль «Байкал. Магия воды», посвящённый самому глубокому и одному из крупнейших озёр на планете, сообщает ФАН.
В Москве открылся фестиваль «Байкал. Магия воды»
  • © mos.ru

Тематический фестиваль проходит с 9 ноября по 5 декабря в центре океанографии и морской биологии «Москвариум». В рамках смотра представлены тематическая фотовыставка от продюсерского центра «Новое время», интерактивная игра, позволяющая детям понять важность сохранения природы, а также экспозиция, посвящённая культуре народов Прибайкалья, которая собрана творческим коллективом этнотанца «БУИН ХАН».

5 декабря 1996 года озеро Байкал было включено в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Ранее конструктор и пилот глубоководных аппаратов «Мир», заведующий лабораторией Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал, что удалось обнаружить во время погружения на дно Байкала.

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