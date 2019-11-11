В Башкирии предупредили о снеге и гололёде

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Mkset.ru со ссылкой на Госкомитет по ЧС.

По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 12 ноября, возможны моросящие осадки в виде дождя и снега, гололёд, туман, местами гололедица.

«В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения», — заявили в пресс-службе ведомства.

Там не исключили увеличения числа ДТП и появления заторов на дорогах.

6 ноября URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о порывах ветра до 22 м/с в Челябинской области.