Сарик Андреасян назвал фильм «Защитники» неудачным

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Режиссёр и продюсер Сарик Андреасян считает, что выпущенный им в 2017 году фильм «Защитники» является неудачным.
Сарик Андреасян назвал фильм «Защитники» неудачным
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Об этом постановщик заявил в ходе дискуссии с участниками программы «Хейт ток» на онлайн-платформе PREMIER.

«Ты считаешь, что это дерьмо. В какой-то степени спустя время я с тобой согласен. Я не доглядел, где-то не дорисовал, не угадал со сценарием. Признаю, что это неудачный фильм», — сказал режиссёр.

Он также упомянул, что не вполне доволен качеством (а именно — графикой) другой своей картины, семейного фэнтези «Тот ещё Карлосон!».

По словам Андреасяна, он выделил художнику на графику $1 млн, но деньги были потрачены зря.

«Знаешь, как это бывает. За неделю до релиза тебе говорят: «Завтра мы покажем, то, что ты видел, — это не доработано». А потом ты приходишь, и тебе говорят: «Я не смог». Вот это бывает в России. Это был первый фильм в России, где человека уменьшили. И когда его уменьшали, выяснилось, что люди даже не знают, как это делать. А когда мы снимали, они говорили: «Мы всё знаем». Поэтому у Карлсона разные крупности, потому что они соврали и не знали, как это делается», — признался режиссёр.

Постановщик подчеркнул, что работает для того, чтобы его дети получили хорошее образование и у них был шанс «кем-то стать».

«И если для этого нужно снять «Что творят мужчины — 3», я готов», — заключил Андреасян.

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