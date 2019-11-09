На аукционе в Британии продали вещи Кита Флинта за почти £350 тысяч

Вещи, аксессуары и предметы мебели лидера группы The Prodigy Кита Флинта, скончавшегося в марте, продали на аукционе Cheffins в Великобритании почти за £350 тыс.

Об этом сообщили организаторы торгов в Twitter.

«Коллекция Кита Флинта продана прошлым вечером за почти £350 000, что превзошло все ожидания», — говорится в сообщении.

Организаторы отметили «феноменальный» интерес к торгам и «фантастическую» атмосферу в зале.

Самым дорогим лотом стоимостью £16 тыс. стал набор из трёх статуэток «лунного человека» MTV Music Awards.

Кроме того, за £8,5 тыс. была продана кровать Флинта.

Аукцион был организован для частичного погашения долгов вокалиста The Prodigy.

Кит Флинт умер 4 марта в возрасте 49 лет.

Продюсер международного музыкального фестиваля Kubana Илья Островский в беседе с телеканалом «360» рассказал о личных качествах Флинта.