В петербургском заксобрании рассказали, где могут разрешить рисовать граффитистам

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Депутат петербургского заксобрания Денис Четырбок заявил, что уличным художникам планируют предложить дорожную карту с объектами, на которых можно рисовать.
В петербургском заксобрании рассказали, где могут разрешить рисовать граффитистам
  • Pixabay

Соответствующий законопроект приняли в первом чтении, сообщает ФАН. Ожидается постановление городского правительства с полным списком мест.

«Я не вижу ничего плохого в том, что серые и унылые трансформаторные будки попадут в руки граффитистов. Я не всегда понимаю коммунальщиков, которые с таким упорством закрашивают красиво расписанные объекты», — заявил Четырбок.

По его словам, в каждом из 18 районов появится зона для рисования под открытым небом.

Как отметил депутат, правила для творчества уличных художников будут несложными. Достаточно подать заявку в районную администрацию, показать эскиз и дождаться разрешения.

В 2018 году Четырбок предложил законодательно поддержать художников-граффитистов.

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