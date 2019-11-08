В петербургском заксобрании рассказали, где могут разрешить рисовать граффитистам
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Соответствующий законопроект приняли в первом чтении, сообщает ФАН. Ожидается постановление городского правительства с полным списком мест.
«Я не вижу ничего плохого в том, что серые и унылые трансформаторные будки попадут в руки граффитистов. Я не всегда понимаю коммунальщиков, которые с таким упорством закрашивают красиво расписанные объекты», — заявил Четырбок.
По его словам, в каждом из 18 районов появится зона для рисования под открытым небом.
Как отметил депутат, правила для творчества уличных художников будут несложными. Достаточно подать заявку в районную администрацию, показать эскиз и дождаться разрешения.
В 2018 году Четырбок предложил законодательно поддержать художников-граффитистов.