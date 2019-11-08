В петербургском заксобрании рассказали, где могут разрешить рисовать граффитистам

Депутат петербургского заксобрания Денис Четырбок заявил, что уличным художникам планируют предложить дорожную карту с объектами, на которых можно рисовать.

Соответствующий законопроект приняли в первом чтении, сообщает ФАН. Ожидается постановление городского правительства с полным списком мест.

«Я не вижу ничего плохого в том, что серые и унылые трансформаторные будки попадут в руки граффитистов. Я не всегда понимаю коммунальщиков, которые с таким упорством закрашивают красиво расписанные объекты», — заявил Четырбок.

По его словам, в каждом из 18 районов появится зона для рисования под открытым небом.

Как отметил депутат, правила для творчества уличных художников будут несложными. Достаточно подать заявку в районную администрацию, показать эскиз и дождаться разрешения.

В 2018 году Четырбок предложил законодательно поддержать художников-граффитистов.