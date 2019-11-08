В Роскачестве составили новый рейтинг смартфонов

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Специалисты Роскачества определили нового лидера в рейтинге лучших мобильных устройств, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
В Роскачестве составили новый рейтинг смартфонов
  • Pixabay

В результате проведённого исследования самые высокие оценки экспертов получили новые смартфоны от Apple, а модель iPhone 11 Pro Max возглавила новый рейтинг.

По мнению специалистов, новая партия мобильных устройств от Apple, представленная осенью нынешнего года, показала себя лучше предыдущей. Это определили тесты на качество фото и видео, на мощность процессора и прочность устройства.

Как отмечает Nation News, в топ-3 телефонов по качеству фото и видео вошли iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro и iPhone 11.

Среди других новинок эксперты выделили первый в мире смартфон со сгибающимся экраном Samsung Galaxy Fold, производители которого исправили прошлые недочёты, а также Xiaomi Mi 9T Pro за производительность процессора и долгую автономную работу.

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