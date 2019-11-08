Стенд Москвы получил награды на выставке World Travel Market в Лондоне

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Стенд российской столицы одержал победу в двух номинациях на 40-й международной туристической выставке World Travel Market в Лондоне, сообщает сайт «Москва 24».
Стенд Москвы получил награды на выставке World Travel Market в Лондоне
  • © mos.ru

Столица получила награду в номинациях «Лучший дизайн стенда» и «Приз зрительских симпатий», уточняется на портале мэра и правительства Москвы. Всего на выставке было представлено более 30 московских проектов и достопримечательностей.

«Практический результат участия в выставке для нас очевиден: мы провели переговоры с агрегаторами и агентствами, представляющими Россию, установили контакты и обменялись информацией с иностранными партнёрами из Франции, Италии, Великобритании, наметили партнёрские пакетные проекты с гостиницами», — заявила заместитель гендиректора музея-заповедника «Царицыно» Камиля Байдильдина.

Ранее НСН со ссылкой на данные сервиса Tvil.ru сообщала, что Москва вошла в топ-10 популярных городов России для встречи Нового года.

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