Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане

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Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в пятницу, 8 ноября, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане
  • © РИА Новости

Ожидается облачная погода с прояснениями. Днём возможен дождь и мокрый снег.

В ночь на пятницу скорость ветра может достигать 15—20 м/с.

В западной части республики похолодает до -1...-2 °С, такая же температура ожидается днём.

В северо-восточных районах ночью температура опустится до -2 °С, днём поднимется до +3 °С. На юго-востоке ночью и днём прогнозируется +1...+3 °С.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что значительного понижения температур в ближайшие две недели в столице не ожидается.

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