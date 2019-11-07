Мать Децла рассказала о впечатлениях после просмотра фильма о сыне
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«Фильм не поверхностный, но там надо глубже копать, думать и задумываться над смыслом жизни. Мне в нём хватило всего. Каждый глубину открывает для себя сам. Я вижу, что люди вложили в этот фильм душу, но каждый поймёт его по-своему. Если этот фильм оставит впечатления, то всё не зря», — сказала она.
Ранее Александр Толмацкий рассказал о впечатлениях от просмотра фильма о сыне.
Подробнее о документальном фильме о Децле «С закрытыми окнами» — в материале RT.