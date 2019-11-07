Тимати рассказал, как Децлу не разрешали заплести дреды

Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) в ходе интервью для документального фильма о Децле (Кирилле Толмацком) рассказал об общении и сотрудничестве с музыкантом в начале своей карьеры.

В частности, Тимати объяснил, как стал бэк-вокалистом у Децла.

«Кирилл хорошо знал, что я разбираюсь в культуре, потому что я три года прожил в LA, хорошо говорил на английском, прикольно одевался — так, как не одевались тогда все подряд. За что не единожды был избит в метро и в общественном транспорте теми, кто не разделял мою точку зрения и ширину штанов», — вспомнил рэпер.

По словам Юнусова, Толмацкий-младший увидел в нём «некоего носителя этой культуры».

«Просто в один день он пришёл и сказал: «Ты знаешь, мой папа приобрёл некоторые медиаактивы и сейчас делает большую тусовку. Вместе с ним Влад Валов, с нами будет Лигалайз, Панс и так далее. Ты не хочешь со мной пойти работать как бэк-MC?» Ну, я думаю: «Классный шанс». В принципе, таких предложений мне вокруг не поступало. Я согласился с радостью», — отметил Тимати.

Рэпер также подчеркнул, что первым дреды сделал именно он, а не Децл.

«Кирилл долго-долго ходил… Сначала ему не разрешил папа. Саша ему сказал: «Нет, не будет такой причёски». Позже, конечно, когда у меня они немного отрасли, стали погуще, Кирилл у того же парня их заплёл», — рассказал Юнусов.

Тимати также отметил, что в какой-то момент у Децла «слетела верхушка», поскольку на него «свалилось всё и сразу буквально за один год».

Звёздная болезнь проявлялась в манере поведения, в том числе в «какой-то вальяжности» и непозволительном тоне общения с обслуживающим персоналом, уточнил он.

Подробнее о документальном фильме о Децле «С закрытыми окнами» — в материале RT.