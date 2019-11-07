В московских парках пройдёт акция «Птица синица»
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В течение недели в природных парках, образовательных учреждениях и социальных центрах будут проходить занятия, организованные специалистами Мосприроды.
В декабре в некоторых парках также состоятся тематические квесты. Участники встреч узнают, как подкармливать птиц зимой, а также понаблюдают за животными, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в Терлецком парке Москвы нашли дикого лесного голубя, занесённого в Красную книгу города.