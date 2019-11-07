Юлия Снигирь рассказала о фильме «Конец сезона»
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«Это немного советское кино, назовём его смешным словом «олдскульное». Классическая история про трёх сестёр, которые хотят в Москву», — заявила она.
По её словам, совпадения с пьесой Антона Чехова неслучайны, но на этом они заканчиваются.
Как пояснила Снигирь, лента посвящена 1990-м годам.
«Когда Константин Павлович рассказал о фильме, я сначала удивилась, что он выбрал этот период, а потом поняла: в этом есть поэзия. Три сестры хотят в Москву — высокая классика соединяется с ужасным временем в жизни страны», — сказала актриса.
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