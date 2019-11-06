Число посетителей библиотек Москвы в 2019 году составило почти миллион

Библиотеки столичного департамента культуры в 2019 году посетили почти 1 млн человек, сообщает сайт «Москва 24».

Наибольшей популярностью пользовалась Центральная универсальная научная библиотека имени Некрасова, где побывали более 170 тыс. человек.

Второе место занимает библиотека-читальня имени Тургенева — свыше 100 тыс. посетителей. Тройку замыкает Дом Гоголя — в мемориальный музей и научную библиотеку пришли почти 100 тыс. человек.

Горожане посещали библиотеки не только ради книг, но и ради лекций, встреч с писателями, литературных экскурсий и творческих мастер-классов. Кроме того, библиотечные пространства использовались в качестве коворкингов, передаёт портал мэра и правительства.

В январе НСН сообщала, что в онлайн-библиотеку Московского метрополитена решили добавить более 600 книг.