Число посетителей библиотек Москвы в 2019 году составило почти миллион

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Библиотеки столичного департамента культуры в 2019 году посетили почти 1 млн человек, сообщает сайт «Москва 24».
Число посетителей библиотек Москвы в 2019 году составило почти миллион
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Наибольшей популярностью пользовалась Центральная универсальная научная библиотека имени Некрасова, где побывали более 170 тыс. человек.

Второе место занимает библиотека-читальня имени Тургенева — свыше 100 тыс. посетителей. Тройку замыкает Дом Гоголя — в мемориальный музей и научную библиотеку пришли почти 100 тыс. человек.

Горожане посещали библиотеки не только ради книг, но и ради лекций, встреч с писателями, литературных экскурсий и творческих мастер-классов. Кроме того, библиотечные пространства использовались в качестве коворкингов, передаёт портал мэра и правительства.

В январе НСН сообщала, что в онлайн-библиотеку Московского метрополитена решили добавить более 600 книг.

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