Умер артист театра Et Cetera Пётр Смидович
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- РИА Новости
«Ушёл из жизни артист Пётр Глебович Смидович», — указано в сообщении.
В театре сообщили, что Смидович долго болел.
Отмечается, что актёр начал свой творческий путь во МХАТе. В театре Et Сetera он начал работать с 2001 года по приглашению народного артиста РСФСР Александра Калягина.
Последней работой Смидовича стал спектакль «Сердце не камень». В театре отметили, что он продолжал играть в постановке, «уже будучи больным, но никто в зале об этом не мог догадаться, столько было лихости, энергии, комедийного азарта в его актерском существовании».
В октябре умерла заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.