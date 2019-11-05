Умер артист театра Et Cetera Пётр Смидович

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Артист театра Et Cetera Пётр Смидович умер в возрасте 65 лет во вторник, 5 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте театра.
Умер артист театра Et Cetera Пётр Смидович
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Ушёл из жизни артист Пётр Глебович Смидович», — указано в сообщении

В театре сообщили, что Смидович долго болел.

Отмечается, что актёр начал свой творческий путь во МХАТе. В театре Et Сetera он начал работать с 2001 года по приглашению народного артиста РСФСР Александра Калягина.

Последней работой Смидовича стал спектакль «Сердце не камень». В театре отметили, что он продолжал играть в постановке, «уже будучи больным, но никто в зале об этом не мог догадаться, столько было лихости, энергии, комедийного азарта в его актерском существовании».

В октябре умерла заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.

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