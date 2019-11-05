Синоптики объяснили потепление в Москве

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Полина Полетаева
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT объяснил потепление в Москве.
Синоптики объяснили потепление в Москве
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

«5 ноября стало самым тёплым за всю 140-летнюю историю инструментальных метеорологических наблюдений. Связано это с вторжением субтропического тепла, оно идёт со Средиземного моря мощным струйным течением. Собственно, Москвой мы не ограничимся. У нас будет серия температурных рекордов в Центральной России и в Черноземье», — сказал он.

Синоптик также отметил, что 6 ноября будет прохладнее — около +9…+11 °С. Потом пойдёт снижение до +7…+10 °С днём и +2…+7 °С ночью.

«Не ожидается ни снега, ни морозов, ни наступления климатической зимы, которая по климатическим правилам должна наступить 10 ноября… Мы останемся в положительном секторе, и температуры останутся аномально высокими. И климатическая осень продолжится ещё две-три недели», — добавил Тишковец.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве был побит температурный рекорд 1922 года.

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