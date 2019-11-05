Названы самые популярные малые города России для поездок на выходные

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Стали известны самые популярные малые города России для поездок на выходные, сообщает kp.ru со ссылкой на данные сервиса Tvil.ru.
Названы самые популярные малые города России для поездок на выходные
  • Суздаль / © wikipedia.org

В список попали Осташков (Тверская область), Суздаль (Владимирская область), Олонец (Карелия), Переславль-Залесский (Ярославская область), Калязин (Тверская область).

Туристы бронируют поездки в среднем на два дня и тратят на проживание от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей в сутки.

Рейтинг составлен по данным оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов на выходные в период с 1 по 10 ноября.

Ранее, как сообщал телеканал «360», Центральная пригородная пассажирская компания рассказала о самых популярных направлениях среди туристов.

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