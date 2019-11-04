Землетрясение магнитудой 5,4 произошло возле берегов Королевства Тонга

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 у берегов Королевства Тонга.

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 189 км к юго-западу от столицы Тонга, города Нукуалофа (население около 22,4 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 80 км.

Землетрясение было зафиксировано в 18:32 UTC (21:32 мск).

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Афганистане.