Землетрясение магнитудой 5,4 произошло возле берегов Королевства Тонга

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 у берегов Королевства Тонга.
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло возле берегов Королевства Тонга
  • © Global Look Press

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 189 км к юго-западу от столицы Тонга, города Нукуалофа (население около 22,4 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 80 км.

Землетрясение было зафиксировано в 18:32 UTC (21:32 мск).

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Афганистане.

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