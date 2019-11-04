Землетрясение магнитудой 5,4 произошло возле берегов Королевства Тонга
- © Global Look Press
Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр стихии находился в 189 км к юго-западу от столицы Тонга, города Нукуалофа (население около 22,4 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 80 км.
Землетрясение было зафиксировано в 18:32 UTC (21:32 мск).
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Афганистане.