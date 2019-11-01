В Москве пройдёт VI Российско-итальянский кинофестиваль

В Москве с 12 по 24 ноября в шестой раз пройдёт Российско-итальянский кинофестиваль RIFF.

Как сообщают «Известия», в программе этого года представлено более 20 картин, в том числе «Предатель» Марко Беллоккьо, «Неаполь под пеленой» Ферзана Озпетека, а также продюсерский проект Мартина Скорсезе — фильм «Чамбра».

Фильмом открытия смотра станет комедия Массимилиано Бруно «Однажды в Риме» с Эдоардо Лео и Марко Джаллини в главных ролях.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Москве пройдёт Большой фестиваль мультфильмов.