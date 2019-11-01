В Москве пройдёт VI Российско-итальянский кинофестиваль

Короткая ссылка
В Москве с 12 по 24 ноября в шестой раз пройдёт Российско-итальянский кинофестиваль RIFF.
В Москве пройдёт VI Российско-итальянский кинофестиваль
  • © 2019.riff-russia.ru

Как сообщают «Известия», в программе этого года представлено более 20 картин, в том числе «Предатель» Марко Беллоккьо, «Неаполь под пеленой» Ферзана Озпетека, а также продюсерский проект Мартина Скорсезе — фильм «Чамбра».

Фильмом открытия смотра станет комедия Массимилиано Бруно «Однажды в Риме» с Эдоардо Лео и Марко Джаллини в главных ролях.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Москве пройдёт Большой фестиваль мультфильмов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить