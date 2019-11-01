В Москве пройдёт VI Российско-итальянский кинофестиваль
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Как сообщают «Известия», в программе этого года представлено более 20 картин, в том числе «Предатель» Марко Беллоккьо, «Неаполь под пеленой» Ферзана Озпетека, а также продюсерский проект Мартина Скорсезе — фильм «Чамбра».
Фильмом открытия смотра станет комедия Массимилиано Бруно «Однажды в Риме» с Эдоардо Лео и Марко Джаллини в главных ролях.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Москве пройдёт Большой фестиваль мультфильмов.