В Москве стартовала новая премия в области современного искусства

В парке «Зарядье» стартовал конкурс на получение премий в области современного искусства «Московская Арт Премия». Фонд развития современного искусства (ФРСИ) при поддержке Департамента культуры Москвы вручит премии авторам произведений, созданных в последние три года, в пяти номинациях: «Изобразительное искусство», «Театр», «Кино», «Литература» и «Музыка».

Призовой фонд в каждой номинации — 6 млн рублей. За первое место лауреат получает 3 млн рублей, за второе — 2 млн, за третье — 1 млн рублей.

«Проект адресован максимально широкой аудитории авторов, а масштабы призового фонда должны стать хорошим стимулом для деятелей современного искусства обратиться к теме Москвы, рассказать о ней языком актуального искусства, созвучным времени и эпохе, — рассказал RT руководитель проекта Иван Лыкошин.

В состав экспертного совета вошли директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели, директор Мультимедиа Арт Музея (МАММ) Ольга Свиблова, директор парка «Зарядье» Иван Демидов, заместитель председателя Союза театральных деятелей России Дмитрий Мозговой, театральный критик Роман Должанский, кинопродюсер Наталья Мокрицкая, урбанист Петр Кудрявцев, писатель Дмитрий Данилов, музыкальный критик и композитор Пётр Поспелов и другие.

В апреле 2020 года организаторы подведут итоги голосования и назовут дату награждения победителей.