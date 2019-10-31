Первый канал ответил на слова Светлакова о «Прожекторперисхилтон»

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Пресс-служба Первого канала прокомментировала заявление актёра Сергея Светлакова о причинах закрытия программы «Прожекторперисхилтон». Об этом сообщает РИА Новости.
Первый канал ответил на слова Светлакова о «Прожекторперисхилтон»
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

По данным пресс-службы, проект был закрыт в 2012 году в связи с контрактом Светлакова с другим каналом.

На Первом канале добавили, что условия этого контракта «давали его (Светлакова. — RT) начальникам возможность запретить его участие в «Прожекторе».

«Это слишком известная история, чтобы спустя семь лет изобрести её новую версию и, изображая Герцена, продать билеты на концерт», — заявили в пресс-службе.

Ранее Светлаков в беседе с РБК заявил, что «Прожекторперисхилтон», выходивший на Первом канале с 2008 по 2012 год, был закрыт, так как участникам мешал формат и они «не захотели выглядеть идиотами».

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