Первый канал ответил на слова Светлакова о «Прожекторперисхилтон»

Пресс-служба Первого канала прокомментировала заявление актёра Сергея Светлакова о причинах закрытия программы «Прожекторперисхилтон». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы, проект был закрыт в 2012 году в связи с контрактом Светлакова с другим каналом.

На Первом канале добавили, что условия этого контракта «давали его (Светлакова. — RT) начальникам возможность запретить его участие в «Прожекторе».

«Это слишком известная история, чтобы спустя семь лет изобрести её новую версию и, изображая Герцена, продать билеты на концерт», — заявили в пресс-службе.

Ранее Светлаков в беседе с РБК заявил, что «Прожекторперисхилтон», выходивший на Первом канале с 2008 по 2012 год, был закрыт, так как участникам мешал формат и они «не захотели выглядеть идиотами».