На проект «Сохранение лесов» в Оренбургской области направили 97,3 млн рублей в 2019 году

В Оренбургской области обсудили реализацию федерального проекта «Сохранение лесов». В 2019 году на него предоставили 97,3 млн рублей, передаёт RIA56.

Из них более 73 млн рублей направили на оснащение лесопожарной и лесохозяйственной техникой и оборудованием регионального Центра пожаротушения и охраны лесов.

Как заявил и. о. министра лесного и охотничьего хозяйства области Юрий Гончаров, это важная и своевременная мера.

Участники встречи также обсудили роль школьных лесничеств.

«Каждое посаженное дерево, очищенный родник, убранный участок леса — это вклад школьников в сохранение природы родного края», — сказал замначальника департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Сергей Ковалёв.

Ранее, как сообщал Nation News, в Московской области рассказали об экологическом марафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево!».