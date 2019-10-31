На проект «Сохранение лесов» в Оренбургской области направили 97,3 млн рублей в 2019 году
- Pixabay
Из них более 73 млн рублей направили на оснащение лесопожарной и лесохозяйственной техникой и оборудованием регионального Центра пожаротушения и охраны лесов.
Как заявил и. о. министра лесного и охотничьего хозяйства области Юрий Гончаров, это важная и своевременная мера.
Участники встречи также обсудили роль школьных лесничеств.
«Каждое посаженное дерево, очищенный родник, убранный участок леса — это вклад школьников в сохранение природы родного края», — сказал замначальника департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Сергей Ковалёв.
Ранее, как сообщал Nation News, в Московской области рассказали об экологическом марафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево!».