Актёр рассказал, как в Тель-Авиве прошёл спектакль без снятой с рейса Вележевой

Актёр Валерий Ярёменко рассказал, как в Тель-Авиве прошёл спектакль «Территория страсти» без снятой с рейса Лидии Вележевой, сообщает Пятый канал.

«Как игралось? Замечательно игралось. У нас есть всё для того, чтобы из любой ситуации выйти достойно. Так что ничего особенного не произошло», — заявил он.

По его словам, всегда есть замена — и роль сыграла Мария Иващенко.

Ранее Вележева прокомментировала сообщения об инциденте в московском аэропорту Шереметьево, когда из-за неисправности был задержан рейс в Тель-Авив.