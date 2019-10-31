Актёр рассказал, как в Тель-Авиве прошёл спектакль без снятой с рейса Вележевой

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Актёр Валерий Ярёменко рассказал, как в Тель-Авиве прошёл спектакль «Территория страсти» без снятой с рейса Лидии Вележевой, сообщает Пятый канал.
Актёр рассказал, как в Тель-Авиве прошёл спектакль без снятой с рейса Вележевой
  • Лидия Вележева в роли маркизы де Мертей в сцене из спектакля «Территория страсти»
  • © Владимир Песня/РИА Новости

«Как игралось? Замечательно игралось. У нас есть всё для того, чтобы из любой ситуации выйти достойно. Так что ничего особенного не произошло», — заявил он.

По его словам, всегда есть замена — и роль сыграла Мария Иващенко.

Ранее Вележева прокомментировала сообщения об инциденте в московском аэропорту Шереметьево, когда из-за неисправности был задержан рейс в Тель-Авив.

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