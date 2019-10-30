Концерт «Золотые хиты Сан-Ремо» пройдёт 2 ноября в Москве
- РИА Новости
Кларисса Вики, Никола Конжу, Антонелло Кароцца и Фабио Курто исполнят песни знаменитых итальянских артистов совместно с Симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония» под управлением дирижёра и композитора Роберто Молинелли.
В 2004—2006 годах Молинелли был председателем жюри Фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо, а в 2005 и 2009 годах — дирижёром. Он автор многих аранжировок, обладатель спецприза за лучшую композицию с песней Biancaneve.
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