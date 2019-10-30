Акция «Ночь искусств» пройдёт в московских парках с 3 по 4 ноября

Акция «Ночь искусств», в рамках которой будут организованы десятки различных мероприятий, пройдёт в московских парках с 3 по 4 ноября.

Как пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра города, в московских парках в рамках акции «Ночь искусств» пройдут десятки музыкальных, познавательных и развлекательных мероприятий.

В музее-усадьбе «Кусково» можно будет посетить концерт в Большой каменной оранжерее и принять участие в викторине «История в лицах».

В центре творчества и досуга Бабушкинского парка пройдёт бесплатная лекция «Графическое наследие полярных исследований. Рисунок как средство удержать мгновение». В парке Горького преподаватель московской Школы исторической каллиграфии Андрей Санников расскажет о появлении и эволюции советской шрифтовой культуры.

В атриуме Хлебного дома музея-заповедника «Царицыно» посетителям представят арт-проект «Великая коммуналка». А в Театральной хоромине музея-заповедника «Коломенское» москвичам расскажут о том, как на территории парка «Коломенское» издревле играли свадьбы. Также будущие молодожёны смогут посетить индивидуальную экскурсию по залам дворца царя Алексея Михайловича.

Ранее телеканал «360» сообщал, что акция «Ночь искусств» пройдёт в Подмосковье 3 ноября.