Эксперт назвал оставленный туристами мусор одной из главных проблем Байкала
- РИА Новости
«Большое количество туристов не осведомлено о правилах поведения на природе. Благодаря нашим информационным щитам и работе с туристическими базами туристов нужно осведомлять», — сказал он.
Как отметил Токарев, туристы должны знать о селективной системе сбора мусора, о том, что его вывозят не в лес, а на переработку.
По его словам, иностранные туристы проявляют больше ответственности и лучше уберут мусор в карман, чем выбросят в неположенном месте.
Ранее Токарев заявил о необходимости работать с туристами, приезжающими на озеро.
В июне председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.