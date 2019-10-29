Эксперт назвал оставленный туристами мусор одной из главных проблем Байкала

Руководитель проекта «Сохраним Байкал», директор АНО «Центр развития экологических и социальных проектов» Максим Токарев в беседе с НСН назвал одной из главных проблем озера мусор, оставленный туристами.

«Большое количество туристов не осведомлено о правилах поведения на природе. Благодаря нашим информационным щитам и работе с туристическими базами туристов нужно осведомлять», — сказал он.

Как отметил Токарев, туристы должны знать о селективной системе сбора мусора, о том, что его вывозят не в лес, а на переработку.

По его словам, иностранные туристы проявляют больше ответственности и лучше уберут мусор в карман, чем выбросят в неположенном месте.

Ранее Токарев заявил о необходимости работать с туристами, приезжающими на озеро.

В июне председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.