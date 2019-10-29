Губернатор Вологодской области рассказал о планах развития вотчины Деда Мороза

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал о программе развития вотчины Деда Мороза в Великом Устюге.
Губернатор Вологодской области рассказал о планах развития вотчины Деда Мороза
  • РИА Новости

В интервью ФАН глава региона сообщил, что программа развития туризма в Великом Устюге уже запущена: построен ледовый дворец, реконструированы набережная и центральная площадь, вскоре преобразования начнутся в самой вотчине. В частности, её территория увеличится с 34 до 150 гектаров: будут открыты новые тематические парки, аттракционы, гостиницы, расширится филиал Московского зоопарка.

Для Деда Мороза построят новый дворец, а старый будет приспособлен под новые задачи. Начало строительства запланировано на 2021 год. 

По словам Кувшинникова, планы по развитию вотчины не отразятся на режиме её работы в предстоящем туристическом сезоне.

«Вотчина Деда Мороза будет работать в обычном режиме. Проводить работы, которые помешали бы туристам, не планируется. Единственный нюанс предстоящего сезона — у нас будет закрыт аэропорт. Его реконструкция завершится в конце лета следующего года», — предупредил губернатор.

Чтобы доставить всех желающих на родину Деда Мороза, будут запущены дополнительные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.

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