Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая

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Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.
Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая
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  • © zombieboyofficial

Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на следователя Мелиссу Ганьон.

Согласно имеющимся данным, 1 августа 2018 года Дженест выпал с балкона третьего этажа квартиры своего друга в Монреале, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 

Анализ показал, что уровень алкоголя в его крови в тот момент составлял 234 мг/дл, что в три раза превышает допустимое содержание алкоголя для вождения на территории Канады.

Следователь также отметила, что в ходе расследования никто из друзей и знакомых Zombie Boy не допускал версию о его возможном суициде.

В начале августа 2018 года канадские СМИ со ссылкой на полицию сообщали, что Zombie Boy совершил самоубийство.

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