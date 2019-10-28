Эксперт рассказал о причинах популярности группы Metallica

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Музыкальный критик Александр Волков в беседе с Nation News рассказал о причинах популярности группы Metallica.
Эксперт рассказал о причинах популярности группы Metallica
  • AFP

«Metallica давала атмосферу и ощущение чего-то, выражала сущность стиля. И делала это лучше, чем другие команды; они находились «рядом» со стилем», — заявил он.

По его словам, творчество Metallica универсально, поэтому их слушали в разных странах.

Как считает эксперт, в данном случае, скорее всего, дело не в текстах.

«Это, наверное, не является большой поэзией. Это просто выражение духа, которое было в обществе», — добавил он.

Группу Metallica основали 28 октября 1981 года гитарист и вокалист Джеймс Хетфилд и барабанщик Ларс Ульрих.

Ранее музыкант, вокалист и экс-звукорежиссёр группы «Кино» Алексей Вишня в беседе с телеканалом «360» оценил исполнение Metallica песни «Группа крови» на концерте в Москве.

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